ЗМІ: у посольстві США в Україні торгували візами

Співробітники УБОЗ затримали в Києві двох співробітників посольства США в Україні. Їх підозрюють в тому, що вони торгували американськими візами. Про скандал пише газета "Сегодня". «Вони налагодили канал з переправлення нелегалів до Америки, за візи брали $10—12 тисяч, частина грошей осідала в Штатах, частина тут. У Америці це — гучна справа, ФБР вже заарештувало 25 людей, деяким з них загрожує довічне ув`язнення», — повідомило джерело в УБОЗ. Серед 25 заарештованих є як організатори цієї справи, так і самі нелегали — з Казахстану, Росії, України.

Всього в Україні у цій справі затримано чотирьох людей — двоє з них поплічники співробітників посольства: вони підшукували охочих осісти за океаном. Зараз вони знаходяться на підписці про невиїзд, а співробітники посольства допитані і відпущені.

Розкручування цієї справи почалося в місті Клівленд, штат Огайо (США). Співробітниця місцевого бюро з реєстрації авто продавала за $3 тис. водійські права (у Америці — це основний документ, який підтверджує особу) нелегальним емігрантам, на підставі чого вони через деякий час ставали повноправними американцями. Співробітники ФБР з`ясували, що частина нелегальних емігрантів в`їхала в Штати по візах, виданих в посольстві США в Києві. Операцію проводили спільними силами ФБР і український УБОЗ.

У посольстві США в Україні виданню підтвердили, що двох їх співробітників, громадян України, затримали за підозрою в тому, що вони сприяли незаконній видачі віз. «Вони не були співробітниками консульського відділу, але якимсь чином допомагали одержати візи людям, які їхали в Штати з однією метою (відрядження або турпоїздки. — Авт.), а потім залишалися там назавжди. В рамках розслідування цієї справи служба безпеки посольства співпрацювала з МВС», — сказали в прес-службі посольства.