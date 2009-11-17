Луценко розказав про сусіда-депутата, який не давав йому спокою

Співробітники столичної міліції затримали злочинне угруповання у складі чотирьох вихідців з Кавказького регіону, які з серпня 2008 року пограбували понад 50 квартир в елітних будинках. Загальна вартість викраденого майна становить понад 2 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, наразі доведено причетність затриманих до 24 крадіжок, але є об’єктивні підозри, що вони також причетні ще до 50 аналогічних злочинів.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, перш ніж скоїти крадіжку, зловмисники вивчали схеми обраного для пограбування будинку, шляхи відходів з місця скоєння злочину. Один з членів ОЗУ міг відкрити будь-який замок з механізмом підвищеної секретності без механічного пошкодження, оскільки є фахівцем у цій справі, яких на території кран СНД - не більше десятка.

Під час обшуку у затриманих вилучено знаряддя злочину, деякі викрадені ними речі, зошити зі схемами будинків, в яких, у тому числі, зафіксовано ще сотні квартир, які планувалося пограбувати.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що з приводу пограбувань неодноразово отримував запити від декількох народних депутатів. Міністр зазначив, що один із депутатів, чию квартиру також пограбували, проживає з ним в одному під’їзді. У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО висловив сподівання, що після затримання цього угруповання він нарешті зможе спокійно проходити до себе в під’їзд.