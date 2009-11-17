Колишній міліціонер гранатою підірвав себе і свою дружину

У місті Мелітополь Запорізької області екс-працівник Мелітопольського райвідділу міліції, що вийшов на пенсію в 2007 році, підірвав себе і свою дружину за допомогою бойової гранати.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, інцидент стався вчора пізно ввечері в квартирі багатоповерхівки по вулиці Фрунзе.

«За попередніми даними, екс-працівник міліції в день трагедії посварився з дружиною. Жінка пішла до знайомих. Через деякий час він пішов за нею. У квартирі знайомих сім`ї відбулася чергова сварка, у фіналі якої екс-працівник міліції притиснув дружину до себе і витягнув чеку з гранати, що знаходилася в нього», - повідомили в прокуратурі Запорізької області, зазначивши, що і чоловік і жінка від одержаних травм померли на місці.

На даний момент за фактом того, що сталося, порушено кримінальну справу за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство, скоєним способом, небезпечним для життя і здоров`я багатьох людей). Ведеться слідство.