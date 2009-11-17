Податкова рахує мільйони «аптечних штрафів»

Податківці вже оштрафували аптечні заклади на суму 15,8 млн. грн. та вилучили з незаконного обігу медичної продукції на загальну суму 21,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

За даними прес-служби, станом на 17 листопада робочими групами органів державної податкової служби проведено 7043 перевірки дотримання порядку проведення розрахункових операцій за готівку. Викрито 1898 порушень податкового законодавства на ринку обігу медикаментів.

За результатами контрольно-перевірочних заходів органами державної податкової служби встановлено 6902 факти відсутності окремих обов’язкових лікарських засобів і виробів медичного призначення на період карантину. До управлінь Державної комісії по контролю за ліками передано акти перевірок по 2754 аптечних закладах, які фіксують відсутність асортименту ліків. Інші матеріали готуються до передачі.

При перевірках аптечних закладів встановлено 839 фактів перевищення граничних роздрібних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. До управлінь Державної інспекції з контролю за цінами передано акти перевірок по 499 аптечних закладах, у яких встановлено перевищення граничних роздрібних цін. Інші матеріали готуються до передачі.

Контроль органів державної податкової служби за реалізацією лікарських засобів і виробів медичного призначення триває, зазначили в ДПА.