Неподалік Рівного відкрито повстанську криївку-музей

Першу на Рівненщині повстанську криївку-музей відкрито неподалік Рівного - у селі Бабин Гощанського району.

Як передає кореспондент УНІАН, особливістю цього підземного музею є те, що його збудовано у точній відповідності з розмірами та інтер’єром, які скопійовані з оригінальних криївок бійців Української повстанської армії, документи і фото про які зберігаються в архівах обласного Управління Служби безпеки України.

Ще одна особливість цього музею полягає в тому, що у ньому зберігається справжня зброя повстанців, яку відкопали якраз у цих місцях з колишнього підземного схрону кілька місяців тому. Місце схованки зброї підказали місцеві жителі.

Вартість спорудження криївки оцінюється майже у 100 тис. грн. Збудована вона була за приватні кошти.

Голова облдержадміністрації Віктор МАТЧУК пояснив, що спорудження такого музею за приватні кошти набагато простіше, ніж за державні, оскільки це дозволяє уникнути виготовлення проектно-кошторисної документації, одержання дозволів та погодження технічної документації у багатьох контролюючих органах .

В.МАТЧУК також повідомив, що наступна повстанська криївка з’явиться на території обласного краєзнавчого музею. Але це вже буде справжній музейний комплекс, збудований за бюджетні кошти, пообіцяв він.