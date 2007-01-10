У Криму в ДТП один росіянин загинув і троє травмовані

У Сімферопольському районі Криму на автодорозі Херсон-Красноперекопськ-Сімферополь в дорожньо-транспортній пригоді загинув один росіянин, ще троє громадян РФ дістали травми різного ступеня тяжкості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державтоінспекції Криму.

За інформацією ДАІ, автомобіль Honda Accord, за кермом якого був житель Краснодару, з невідомих причин (імовірно, водій заснув за кермом) виїхав за проїжджу частину і врізався в дерево.

Від одержаних в результаті аварії травм загинув пасажир іномарки - житель Краснодару, 1941 року народження. Травми різного ступеня тяжкості одержали водій (1965 року народження) і пасажирка (1973 року народження), а також 4-річна дитина - всі жителі Краснодару.

* * *Як повідомляє ДАІ, всього за минулу добу в Криму сталося три ДТП, в яких одна людина загинула і п`ятеро травмовано.