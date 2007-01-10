На Говерлі встановили прапор Донецької області

Група донецьких альпіністів 9 січня встановила на вершині гори Говерла прапори України і області на честь 75-річчя заснування Донеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, до складу групи альпіністів увійшли шестеро школярів (9-10 класів) і шестеро шахтарів з ДП "Добропіллявугілля".

У вітанні, направленому учасникам сходження головою облдержадміністрації Володимиром ЛОГВИНЕНКОМ і головою облради Анатолієм БЛИЗНЮКОМ, говориться, що "людям, які разом підкорили гірську вершину, пережили всі труднощі сходження і радість перемоги, надалі буде набагато легше разом йти вперед, до нових вершин".