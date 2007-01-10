Янукович обіцяє пенсії і зарплати без затримок

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив профільним міністерствам забезпечити в 2007 році стовідсоткові розрахунки з соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення прем`єр зробив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету Міністрів.

«Я хотів би попросити міністрів, щоб подивилися на соціальні витрати за кожним напрямом, кожною галуззю, щоб вони виконувалися на сто відсотків, починаючи з Нового року», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що одним з найбільших досягнень уряду минулого року було подолання дефіциту держбюджету в розмірі 7 млрд. грн. і перевиконання бюджету на 3,5%. Прем`єр підкреслив, що ці досягнення підготували основу для вдалого старту в 2007 році.

Прем`єр додав також, що бюджет 2007 року повинен виконуватися згідно з бюджетним розписом. “Ніяких заборгованостей із заробітної плати, виплат не повинно бути”, - резюмував прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, заборгованість з виплати заробітної плати за листопад 2006 року зросла на 24,4 млн. грн. і на 1 грудня 2006 року становила 996,1 млн. грн., що на 17,3 млн. грн. менше суми заборгованості на 1 грудня 2005 року (1 млрд. 113,4 млн. грн.).

З початку 2006 року загальна сума заборгованості з зарплати збільшилася майже на 4%. Якщо на 1 січня минулого року заборгованість становила 960,3 млн. грн., то на 1 грудня – 996,1 млн. грн.