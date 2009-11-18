Гендиректор авіакомпанії «АероСвіт» подав у відставку

Генеральний директор авіакомпанії «АероСвіт» Костадін БОТЄВ минулого тижня написав заяву про звільнення з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна України Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

Також він повідомив, що голова наглядової ради «АероСвіту» Арон МАЙБЕРГ вийшов зі складу акціонерів компанії, внаслідок чого у нього було відкликано повноваження голови наглядової ради компанії.

Таким чином, за словами Д.ПАРФЕНЕНКА, виник ризик того, що компанія буде «обезголовлена» у важкий для неї період. За даними в.о. голови ФДМУ, кредиторська заборгованість «АероСвіту» становить 65 млн. дол., зокрема прострочена заборгованість – 30 млн. дол.

Зазначимо, 16 листопада ц.р. за ініціативою одного з акціонерів відбулося засідання наглядової ради «АероСвіту», на якому також ухвалено рішення про виділення фінансування авіакомпанії мажоритарними акціонерами в розмірі до 30 млн. дол. з метою покриття найбільш критичних боргів компанії. Представника ФДМУ на цьому засіданні наглядової ради не було.

Як прокоментував Д.ПАРФЕНЕНКО, ФДМУ як акціонер «АероСвіту» ухвалив рішення не брати участь в цьому засіданні наглядової ради компанії у зв`язку з відсутністю голови наглядової ради. При цьому Фонд держмайна вважає ухвалені на засіданні рішення позитивними і такими, що свідчать про те, що основні акціонери «АероСвіту» дійшли згоди щодо заходів з виведення компанії з кризи.

Підсумовуючи, Д.ПАРФЕНЕНКО зазначив, що 19 листопада ц.р. відбудеться ще одне засідання наглядової ради ««АероСвіту», в якому візьме участь і Фонд держмайна.

Він також повідомив, що в цьому засіданні візьме участь А.МАЙБЕРГ і на ньому будуть затверджені ті рішення, які були прийняті акціонерами компанії 16 листопада ц.р.

Як повідомляв УНІАН, на позачерговому засіданні наглядової ради «АероСвіту» 16 листопада 2009 року співголовою наглядової ради ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» призначено Григорія ГУРТОВОГО. Крім того, виконавчим секретарем наглядової ради компанії обрано Максима ЮХИМЕНКА, а Олега БЕРЕЖНОГО призначено першим заступником генерального директора – виконавчим директором компанії. До цього головою наглядової ради був А.МАЙБЕРГ, який був призначений на цю посаду в листопаді 2008 року. Г.ГУРТОВИЙ до цього призначення входив до складу наглядової ради «АероСвіту».

За даними М.ЮХИМЕНКА, 31 жовтня 2009 року один із акціонерів компанії – Gilward Investments B.V. відкликав повноваження А.МАЙБЕРГА, який представляв його інтереси в наглядовій раді, а 16 листопада ц.р. А.МАЙБЕРГ написав заяву про складання з себе повноважень голови наглядової ради. Питання про призначення нового голови наглядової ради, за даними М.ЮХИМЕНКА, буде розглянуто на найближчих зборах акціонерів, які призначені на кінець грудня цього року.

К.БОТЄВ був призначений гендиректорм «АероСвіту» в листопаді 2008 року. А.МАЙБЕРГ, який обіймав посаду генерального директора, очолив наглядову раду компанії.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році і на сьогоднішній день є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 15 суден Boeing. "АероСвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкока, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.

За даними компанії, 62% її акцій належать українським власникам: Фонду держмайна (22,3941%), ТОВ "ГенАвіа-Інвест" (24,999%), ТОВ "Укрінфоконсалт" (9,8%) і ТОВ "Бюро" (4,8%). Ще 38% акцій перебувають у власності нідерландської компанії Gilward Investments BV.