На Чернігівщині, щоб повернути ПДВ, вже готові виводити людей на вулиці

Підприємства-експортери Чернігівської області обіцяють вийти на акції протесту, якщо держава не забезпечить відшкодування належних їм сум податку на додану вартість (ПДВ).

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив президент Чернігівської торговельно-промислової палати Костянтин ІВАНОВ.

За його словами, держава не відшкодувала чернігівським підприємствам-експортерам 93 млн. грн. підтвердженого і простроченого ПДВ.

При цьому К.ІВАНОВ наголошує, що «йдеться не про проблему, а про те, що порушуються норми законодавства».

За словами К.ІВАНОВА, попри заяви Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) про виконання і навіть перевиконання плану надходжень податків і зборів, у держави все ж таки не вистачає ресурсів для проведення, згідно із законодавством, відшкодування сум ПДВ.

«Ми закликаємо, таким чином, усіх експортерів України всіма можливими способами, у тому числі й акціями громадянської непокори, сказати своє рішуче «ні» ганебній недолугій політиці уряду, держави, направленій на знищення українського експортера, - заявив К.ІВАНОВ. - Вимагаємо від генерального прокурора України порушення кримінальної справи стосовно посадовців ДПАУ і Державного казначейства за ознаками злочинної недбалості, яка призводить до тяжких наслідків».

Він підкреслив, що ситуація з відшкодуванням ПДВ негативно відбилася на господарській діяльності чернігівських підприємств-експортерів, деякі з яких через проблеми з відшкодуванням податку просто відмовилися від здійснення експортної діяльності.

«Фактична конфіскація обігових коштів робить неможливим оновлення матеріальної бази підприємств-експортерів, модернізацію їх основних фондів, загрожує скороченням робочих місць, і важливо, що українські експортери втрачають свої позиції в світі», - наголосив К.ІВАНОВ.

Він повідомив, що підприємства-експортери зверталися з відповідного питання до Президента України і до прем`єр-міністра України, а також до керівництва Чернігівської області, але всі ці звернення ніяких результатів не принести.

У свою чергу, директор ТОВ «Форсаж» (Чернігівська обл.) Валерій КУЛИЧ зазначив, що дані ДПАУ говорять про те, що відшкодування ПДВ у країні проводиться, при цьому проводиться «в ручному режимі», що створює значний перекіс по областях.

Він повідомив, що за підсумками 2009 року обсяг відшкодування ПДВ підприємствам Чернігівської області зменшився більш ніж удвічі проти показників 2008 року.

Як зазначила директор ПВТП «Джі-Ен-Ел» Людмила ЛОГІНОВА, проблема з відшкодуванням ПДВ привела до втрати компанією деяких ринків збуту, стала причиною відмови від ряду вигідних контрактів, фактично зупинила процес нарощування обсягів виробництва, а також процес створення нових робочих місць.

За її словами, якщо держава забере у підприємців останній ресурс для існування, то фактично позбавить себе перспектив виходу з кризи.

Головний інженер ВАТ «Прилуцький завод «Будмаш» Віталій БОЙКО повідомив, що накопичення державою сум ПДВ до відшкодування, а деякі підприємства ще не одержали відшкодування за 2008 рік, призводить до того, що підприємства несуть додаткові втрати у зв`язку з девальвацією національної валюти.

Директор фірми «Сяйво» Микола ШКУРКО, у свою чергу, зазначив, що через великі суми заборгованості держави перед компанією з відшкодування ПДВ і у зв`язку із сумнівами, що ця заборгованість буде погашена, один із українських банків відмовив фірмі «Сяйво» у видачі кредиту.