Ющенко і Саакашвілі обговорили "Білий потік" та інші проекти

Візит Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ в Україну є логічним кроком у розвитку двосторонніх українсько-грузинських відносин та черговим свідченням насиченого і динамічного політичного діалогу між Україною та Грузією, партнерських взаємин між нашими державами в економічній і гуманітарній сферах.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату.

«Проведені переговори сприяли підтримці високої динаміки українсько-грузинського політичного діалогу та координації взаємних зусиль з метою відновлення і нарощування обсягів взаємної торгівлі», - А.ГОНЧАРУК. Він додав, що активізації торговельно-економічного співробітництва має сприяти домовленість провести чергове Шосте засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва орієнтовно у першому півріччі 2010 року.

При обговоренні економічної тематики на найвищому рівні велику увагу сторони приділили розвитку енергетичних проектів. «Україна і Грузія мають можливість якнайширше використовувати своє географічне становище та енерготранзитний потенціал у контексті реалізації європейської енергетичної політики. Одним із пріоритетів України є реалізація проектів диверсифікації поставок каспійських вуглеводнів, зокрема у рамках спільного проекту Грузії та ЄС «Білий потік», – повідомив А.ГОНЧАРУК.

Зокрема, деталізував він, у ході переговорів сторін було досягнуто домовленості щодо врахування Грузією при опрацюванні проекту газопроводу «Білий потік» потенціалу української газотранспортної системи. Уже сьогодні українська ГТС має резерви, які дозволяють забезпечувати надійний транзит енергоносіїв з регіону Каспійського моря, зазначив А.ГОНЧАРУК.

У ході сьогоднішніх зустрічей В.ЮЩЕНКО та М.СААКАШВІЛІ підкреслили також доцільність подальшого проведення узгодженої політики з питань реалізації концепції Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору, поінформував заступник глави Секретаріату Президента. Реалізація такої складової цього проекту, як ЄАНТК дозволить зацікавленим сторонам диверсифікувати джерела постачання сирої нафти, отримати додаткові фінансові надходження від транзиту, а також посилити енергетичну безпеку усіх країн Європи шляхом створення надійного маршруту транспортування енергетичних ресурсів.

«У подальшому конструктивний діалог щодо взаємодії у паливно-енергетичній сфері сторони домовилися продовжувати у багатосторонньому форматі, зокрема під час запланованого на січень 2010 року Тбіліського енергетичного саміту», - повідомив А.ГОНЧАРУК.

За його словами, проведені у Києві переговори також сприяли розвиткові взаємодії України і Грузії у політиці європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема узгодженню напрямків спільної роботи у рамках Ініціативи ЄС «Східне партнерство».

«Ґрунтуючись на проголошеній сторонами пріоритетності європейських цивілізаційних цінностей для майбутнього розвитку України та Грузії, Президенти двох держав обговорили стан і подальші дії сторін у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції, а також координацію зусиль на цьому напрямку», – пояснив заступник глави Секретаріату Президента України.

Він уточнив, що одне з першочергових завдань, які стоять перед двома країнами, - повноцінна реалізація усіх можливостей у рамках Ініціативи ЄС «Східне партнерство», що, у свою чергу, сприятиме здійсненню важливих інфраструктурних та інвестиційних проектів. «Президенти двох держав позитивно оцінили перший досвід роботи багатостороннього формату реалізації ініціативи «Східного партнерства" і підкреслили, що активний обмін думками між Києвом та Тбілісі може бути прикладом конструктивної взаємодії між державами-учасницями Ініціативи», – сказав А.ГОНЧАРУК.

Він також повідомив, що у темі євроатлантичної інтеграції Президенти констатували близькість підходів України і Грузії до процесу інтеграції в євроатлантичний простір, початок якому було покладено рішеннями Бухарестського саміту Північноатлантичного Альянсу, і надалі сприятимуть просуванню двох країн на цьому напрямку.

В.ЮЩЕНКО та М.СААКАШВІЛІ привітали наміри НАТО розробити нову Стратегічну концепцію, що має продовжити політику «відкритих дверей» щодо країн, які прагнуть приєднатися до євроатлантичного співтовариства.