Ющенко: Україна братиме участь у створенні вільної зони в Поті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний у перспективності українсько-грузинського співробітництва в контексті створення вільної індустріальної зони в місті Поті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав учора під час участі разом з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ в презентації проекту вільної індустріальної зони в Поті.

«Я абсолютно поділяю той інтерес до проекту, який існує і в українських, і в міжнародних колах... і переконаний, що українська ділова спільнота відгукнеться на цю позицію, і ми візьмемо якнайактивнішу участь у розбудові цієї індустріальної зони», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави уточнив, що для України участь у проектах у Поті є перспективною, зокрема з точки зору розвитку нової транзитної політики, адже важливим елементом вільної індустріальної зони має стати поромна переправа Керч-Поті. За попередніми підрахунками, повноцінне функціонування цього маршруту вже в найближчій перспективі дозволить суттєво збільшити обсяги перевезень між нашими країнами (до 50%) і скоротити їх терміни. «У ближчі два роки ми маємо на меті вдвічі розвинути потужності поромної переправи Керч-Поті», - повідомив Президент.

Він також відзначив перспективність участі України у проектах вільної індустріальної зони в контексті українсько-грузинських переговорів щодо лібералізації транспортної політики та фінансових навантажень. «Ми близькі до уніфікації цієї політики», - переконаний він.

Окремо Президент вказав на те, що регіон може відігравати унікальну місію в питанні поставки енергоносіїв до країн ЄС, розвиваючи проект Євро-Азійського нафтотранспортного коридору. Президент нагадав, що 10 січня у Тбілісі відбудеться енергетичний саміт, мета якого – «сформувати спільність поглядів країн-учасниць «Східного партнерства» на розбудову ЄАНТК». «Я переконаний, ми знайдемо абсолютно спільну позицію по даному питанню, і цей проект буде підтримано», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що Україна незабаром, очевидно, також працюватиме над формуванням таких самих індустріальних зон, які будуть гармонійно доповнювати цей проект.

«Я всіляко закликаю ділові кола і України, і інших держав відгукнутися на ці ініціативи», - сказав Президент.

*** Територія вільної зони складає близько 300 гектарів причорноморської частини м. Поті (Західна Грузія). Загальна сума інвестицій у ВІЗ становить близько 200 млн. дол., в т.ч. інвестиції в розвиток інфраструктури Потійського морського порту. Нагляд за діяльністю ВІЗ здійснюватиме уряд Грузії.