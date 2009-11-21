Присяжні виконавці зможуть діяти паралельно з державними і конкурувати

Міністерство юстиції України спільно з Центром комерційного права і рядом народних депутатів розробили та наприкінці вересня зареєстрували у Верховній Раді законопроект, якій передбачає створення інституту присяжних виконавців, що функціонуватиме паралельно з інснуючою державною виконавчою службою.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, останнім часом спостерігається стале погіршення стану виконання судових рішень: рівень фактичного виконання сьогодні дорівнює 22%, а утворення системи присяжних виконавців, які не будуть входити до інституту державних виконавців, але контролюватимуться Мін’юстом, зможе покращити ситуацію за рахунок конкуренції.

При цьому Ю.МІРОШНИЧЕНКО зауважив, що недержавні форми виконання судових рішень існують у понад 60 країнах.

За словами депутата, законопроект передбачає виконання судових рішень присяжними виконавцями лише у приватній сфері, а стягення з держави та на користь держави покладатиметься виключно на держвиконавців. Втім, навіть у приватних зобов’язаннях стягувач зможе обирати, до кого йому звертатися: до державного чи присяжного виконавця.

Разом з тим, сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО, на перших етапах впровадження системи присяжних виконавців передбачається встановити обмеження щодо їхньої участі у виконанні рішень стосовно корпоративних, земельних та деяких інших спорів.

Таким чином, переконані автори законопроекту, законодавець унеможливить залучення присяжних виконавців до незаконних оборудок, в тому числі рейдерства.

У свою чергу, присутній на прес-конференції заступник міністра юстиції Геннадій СТАДНИК сказав, що ця служба "має частково взяти на себе виконання судових рішень", а Мін’юст контролюватиме її, проводитиме відбір кадрів (передбачається, що доступ до професії матиме людина з вищою юридичною освітою і стажем роботи за спеціальністю не менше 3 років), стажування, встановлення квот на грошову винагороду за кожну виконавчу дію, оскільки не держава, а один із суб’єктів спору - боржник повинен бути сплачувати роботу присяжного виконавця.

Також Г.СТАДНИК зазначив, що законопроектом передбачені адміністративні санкції щодо фізичних осіб, які ухиляються від добровільного виконання судових рішень. "Будемо карати, як раніше казали, "рублем", - сказав він.