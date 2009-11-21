Рівень розрахунків за спожитий газ скоротився

В Україні рівень розрахунків усіх споживачів за газ у січні-жовтні 2009 року скоротився на 12 процентних пунктів порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 86,7%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що протягом січня-жовтня 2009 року підприємства, що входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 28 млрд. 3,2 млн. куб. м природного газу на загальну суму 35 млрд. 347,5 млн. грн., за який сплачено 30 млрд. 662,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. У 2008 році підприємства, які входять до структури НАК “Нафтогаз України”, поставили споживачам 42 млрд. 255,4 млн. куб. м природного газу на загальну суму 34 млрд. 757,2 млн. грн, за який сплачено 32 млрд. 626,0 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ в 2008 році збільшився на 7,2 процентного пункту порівняно з 2007 роком - до 93,9%.