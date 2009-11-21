Експерт: Україна не була готова до епідемії грипу A/H1N1

Засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ в інтерв`ю УНІАН висловив думку, що гроші, виділені на боротьбу з грипом витрачаються у нашій країні не на рішення основних задач.

Майже півтора мільйона хворих на грип та ГРВІ українців – це дуже велика цифра, водночас такої статистики могло і не бути, якщо б чиновники від медицини були готові до епідемії, заявляє президент фонду Eurolab.

А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ переконаний, що досвід фахівців Eurolab у діагностуванні вірусу грипу A/H1N1 доводить: виявлення даної інфекції і адекватне лікування не має проблем.

«Наприклад, Eurolab дуже оперативно закупив 100 тисяч тест-систем для діагностування вірусу грипу A/H1N1, а також велику партію таміфлю. У період загострення епідемії до нас щодня зверталися близько 300 людей. У середньому - на 10 хворих у 1-2 випадків підтверджували грип. Ми зверталися до органів охорони здоров’я підтвердити виявлені випадки грипу, а також з проханням верифікувати даний штам вірусу, виявилось, що державна система медицини, не готова включити нас до алгоритму своїх дій", - відзначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Він вважає, що діагностувати новий вірус грипу можна у всіх регіонах нашої країни, а головне, «не треба витрачати сотні мільйонів народних грошей на закупівлю дорогого устаткування». «Адже немає нічого зручнішого, як «під шумок» «реалізовувати» мільйони. Що у нас з успіхом роблять", - переконаний А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Мета громадської ініціативи народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип і інформувати про особливості перебігу хвороби і запобіжні засоби. Однією з перших ініціатив, здійснених народним штабом за підтримки благодійного фонду «Eurolab», була організація безкоштовних пунктів тестування на грип А/H1N1 у найбільших торгово-розважальних центрах Києва.

Про особливості грипу А/H1N1 і перебігу хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua