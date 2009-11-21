Грабіжник АЗС ще й намагався відібрати автомобіль у міліціонера

Учора у Харкові було затримано чоловіка, який після пограбування АЗС, намагався відібрати автомобіль у співробітника міліції.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ, 20 листопада на території автозаправної станції до приміщення магазину зайшов невідомий. Він під загрозою пістолета відібрав у касира АЗС 8 тис. грн. виручки та мобільний телефон, після чого вийшов на вулицю й, погрожуючи зброєю, намагався заволодіти власною автомашиною співробітника міліції, який був на службі в цивільному одязі і випадково заїхав на заправку. Останній, застосувавши прийоми рукопашного бою, відібрав у нападника пістолет та затримав правопорушника. Викрадене вилучено.