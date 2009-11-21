Експерти вважають, що Нафтогаз теж може «оштрафувати» Газпром
Але краще пошукати компроміс...
НАК «Нафтогаз» має законні підстави для постановки перед ВАТ «Газпром» питання щодо компенсації втрат від скорочення обсягів транзиту газу.
Про це у статті для «Дзеркала тижня» заявили Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр ЧАЛИЙ і партнер консалтингової групи «Легіс» Олександр МАЛИНОВСЬКИЙ.
Експерти констатують, що згідно з пунктом 3.1.1 контракту щодо обсягів та умов транзиту природного газу через територію України, укладеного 19 січня 2009 року між українською і російською стороною, «Газпром» зобов`язаний передати «Нафтогазу» для транзиту до Європи в 2009 році конкретно встановлений обсяг газу - 120,083 млрд. кубометрів.
«Транзит меншого обсягу газу 2009 року означатиме недотримання «Газпромом» зобов’язання за пунктом 3.1.1 Транзитного контракту. І хоча в контракті немає положень про відповідальність «Газпрому» за недотримання обсягів транзиту, проте така відповідальність передбачена правом Швеції і полягає вона у відшкодуванні збитків, понесених «Нафтогазом» унаслідок скорочення обсягів транзиту, у тому числі упущеної вигоди», - пояснюють експерти, констатуючи, що газові угоди від 19 січня 2009 року регулюються правом Швеції.
За їхніми словами, це надає можливість «Нафтогазу» і «Газпрому» можливість досягти компромісного рішення про взаємну відмову від претензій у зв’язку з невибіркою і неоплатою «Нафтогазом» мінімальних обсягів газу, а також у зв’язку зі скороченням «Газпромом» обсягів транзиту газу через Україну в умовах світової економічної кризи.
При цьому експерти акцентували, що в розміщеній на офіційному сайті «Газпрому» інформації прямо вказано, що «Газпромом» ухвалено рішення не пред`являти компанії (Нафтогазу) штрафів за невибірку газу».
«Якщо якісь сумніви щодо цього й можуть виникнути, то тільки в зв’язку з постійними заявами високих українських чиновників про можливість застосування санкцій із боку «Газпрому». Таку риторику з української сторони доцільно припинити, інакше вона може призвести до прямо протилежних юридичних наслідків», - переконані О.ЧАЛИЙ і О.МАЛИНОВСЬКИЙ.