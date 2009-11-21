Експерти вважають, що Нафтогаз теж може «оштрафувати» Газпром

НАК «Нафтогаз» має законні підстави для постановки перед ВАТ «Газпром» питання щодо компенсації втрат від скорочення обсягів транзиту газу.

Про це у статті для «Дзеркала тижня» заявили Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр ЧАЛИЙ і партнер консалтингової групи «Легіс» Олександр МАЛИНОВСЬКИЙ.

Експерти констатують, що згідно з пунктом 3.1.1 контракту щодо обсягів та умов транзиту природного газу через територію України, укладеного 19 січня 2009 року між українською і російською стороною, «Газпром» зобов`язаний передати «Нафтогазу» для транзиту до Європи в 2009 році конкретно встановлений обсяг газу - 120,083 млрд. кубометрів.

«Транзит меншого обсягу газу 2009 року означатиме недотримання «Газпромом» зобов’язання за пунктом 3.1.1 Транзитного контракту. І хоча в контракті немає положень про відповідальність «Газпрому» за недотримання обсягів транзиту, проте така відповідальність передбачена правом Швеції і полягає вона у відшкодуванні збитків, понесених «Нафтогазом» унаслідок скорочення обсягів транзиту, у тому числі упущеної вигоди», - пояснюють експерти, констатуючи, що газові угоди від 19 січня 2009 року регулюються правом Швеції.

За їхніми словами, це надає можливість «Нафтогазу» і «Газпрому» можливість досягти компромісного рішення про взаємну відмову від претензій у зв’язку з невибіркою і неоплатою «Нафтогазом» мінімальних обсягів газу, а також у зв’язку зі скороченням «Газпромом» обсягів транзиту газу через Україну в умовах світової економічної кризи.

При цьому експерти акцентували, що в розміщеній на офіційному сайті «Газпрому» інформації прямо вказано, що «Газпромом» ухвалено рішення не пред`являти компанії (Нафтогазу) штрафів за невибірку газу».

«Якщо якісь сумніви щодо цього й можуть виникнути, то тільки в зв’язку з постійними заявами високих українських чиновників про можливість застосування санкцій із боку «Газпрому». Таку риторику з української сторони доцільно припинити, інакше вона може призвести до прямо протилежних юридичних наслідків», - переконані О.ЧАЛИЙ і О.МАЛИНОВСЬКИЙ.