Погода на завтра

22 листопада на території України, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя та в східних областях місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці в країні місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні Криму до 9°, у Карпатах місцями 1-3° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та в південній частині 8-13°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині буде хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.