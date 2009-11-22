«Підпільний» вихід у море субмарини ЧФ РФ є порушенням домовленостей?

Підводний човен Чорноморського флоту Російської Федерації «Алроса», на якому вчора виникла позаштатна ситуація, залишивши територію України і попрямувавши до берегів Грузії, грубим чином порушив двосторонні домовленості й українське законодавство.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив редактор військово-експертного видання «Флот2017» Дмитро ТИМЧУК, коментуючи позаштатну ситуацію, що виникла вчора на підводному човні «Алроса».

При цьому, як наголошує експерт, за даним фактом досі немає офіційної позиції ні командування Чорноморського флоту РФ, ні Міноборони, ні Генштабу цієї держави.

«Очевидно, правда про підводний човен «Алроса» все ж таки стане надбанням громадськості. Рано чи пізно. Єдине, у що хочеться вірити, - що з моряками «Алроси» все нормально, вони живі й здорові. Це, мабуть, найголовніше», - сказав експерт.

За його думкою, з цієї ситуації можна зробити такі висновки.

«Перш за все, – вважає Д.ТИМЧУК, - у ЧФ РФ ніхто не збирається говорити правду ні щодо конкретних ситуацій, які мають суспільне значення, ні щодо стану флоту - що важливо для севастопольців і жителів України, де ЧФ Росії дислокується».

«Тобто – варто чекати, що дійсні подробиці діяльності Чорноморського флоту, що старіє і з часом може становити все більшу технологічну небезпеку, приховуються і приховуватимуться. Тому «захист» українців від небезпечної діяльності ЧФ РФ – справа рук самих українців», - переконаний військовий експерт.

При цьому він звернув увагу на коментар представника відділу інформаційного забезпечення Військово-Морського флоту РФ, що «ситуація на підводному човні «Алроса» не представляє небезпеки для екіпажа і самої субмарини».

Крім того, експерт зазначив, що «ніхто чомусь не звертає увагу на деталь, яку жодні анонімні джерела з ЧФ РФ не спростовують, а навпаки – підтверджують». «А саме: «бойові одиниці Чорноморського флоту Росії виконують завдання поблизу побережжя Грузії, діючи з території України, а в самій Україні про це ніхто і не здогадується», - наголошує Д.ТИМЧУК.

На його думку, «цим «підпільним» виходом у море «Алроса», без повідомлення української сторони, ЧФ РФ вкотре грубим чином порушив двосторонні домовленості про базування флоту і українське законодавство».

«Це означає не тільки те, що російській стороні байдужі всі ці домовленості й Україна в цілому. Це також означає: у будь-який момент Україна знову може бути втягнута в збройний конфлікт зо волі Москви...», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 21 листопада на борту єдиного на сьогодні боєздатного підводного човна Чорноморського флоту Російської Федерації “Алроса” сталася позаштатна ситуація.

Разом з тим представник ВМФ РФ повідомив, що «після повернення на базу і усунення несправностей підводний човен повернеться на полігон для виконання навчальних завдань”.

Підводний човен перебував на відстані 150 км від Сухумі (Абхазія).