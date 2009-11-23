У МЗС немає даних про 12-річну дівчинку на захопленій піратами «Аріані»

Міністерство закордонних справ України не має офіційної інформації про перебування на захопленому піратами судні «Аріана» 12-річної дівчинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Валерій ДЖИГУН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Офіційно ця інформація не підтверджена», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, балкер "Аріана" був захоплений 2 травня поточного року на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер слідував із Бразилії на Близький Схід із вантажем у 35 тис. тонн сої. Пірати зажадали у власника викуп. У заручниках у піратів залишаються 24 моряки з України.

Довідка УНІАН. Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що серед українців на захопленому сомалійськими піратами судні «Аріана» знаходиться 12-річна дівчинка. Про це повідомив капітан іспанського судна Alakrana Ріккардо БЛАХ, яке було недавно звільнене з полону піратів за великий викуп, За його словами, дитина була там разом з матір`ю і батьком, головним механіком.