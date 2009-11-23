Помер відомий київський журналіст Генріх Сикорський

Помер відомий київський журналіст, талановитий репортер, майстер журналістських розслідувань Генріх Сикорський.

Як повідомили УНІАН у редакції газети «Киевские Ведомости», він помер 21 листопада у віці 65 років.

Г.Сикорський прийшов у журналістику пізно, встигнувши попрацювати на багатьох відповідальних посадах - спочатку в міськкомі партії, потім у столичному міськвиконкомі, був заступником Уповноваженого у справах релігії в Києві, керував прес-службою Київради. Останні 17 років він був беззмінним оглядачем відділу соціальних проблем і міського життя газети «Київські Відомості».

Як зазначили в редакції, читачі пам`ятають гучні розслідування Г.Сикорського середини 90-х років. Публікація про незаконне отримання квартир депутатами Верховної Ради була передрукована багатьма виданнями в Україні, а також Росії і США. Її обговоренню було присвячено спеціальне засідання українського парламенту. Серія статей про офіцерів Війська польського, розстріляних НКВС і похованих у Биківні, стала приводом для приїзду до Києва групи працівників польської прокуратури, що продовжили розслідування трагедії в Биківнянському лісі.

Останні статті-розслідування Г.Сикорського, опубліковані цього року, були присвячені таємницям елітної резиденції в Межигір’ї і проекту Малої опери в Києві, що так і залишився на папері.

«Генріх Сикорський як ніхто інший знав столицю, як журналіст був особисто знайомий і мав авторитет не в одного покоління київських мерів. Він автор кількох книг. У свої 65 років він був молодий душею, в його робочих теках залишилися плани багатьох задуманих, але так і ненаписаних статей», - йдеться в повідомленні.