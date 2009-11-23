На Прикарпатті відкрили пам'ятник жертвам НКВС

У центрі міста Тлумач Івано-Франківської області урочисто відкрили Пам`ятник безневинно страченим борцям за волю України Володимиру Крілю і Степану Мандзюку, які стали жертвами НКВС.

Про це повідомили УНІАН у Тлумацькій райдержадміністрації.

На пам`ятнику викарбувані слова «Ви вмирали, щоб Україна жила!». Кошти на пам’ятник надала місцева влада, громада та меценати.

В урочистому відкритті взяли участь голова Тлумацької районної ради Анатолій ПОЛІЩУК, заступники голови райдержадміністрації Володимир НИЖНИК та Ігор ДЕНЬКОВИЧ, члени районної станиці вояків ОУН-УПА, громадськості міста.

Освятив пам’ятник отець-декан УГКЦ Павло ДУТЧАК.

На віче промовці наголошували, що довгі роки радянська пропаганда і «вся тоталітарна комуністична система всіляко паплюжили і принижували українську повстанську армію, видаючи її вояків, в тому числі Володимира Кріля і Степана Мандзюка, за зрадників і бандитів».

Пам`ятник безневинно страченим борцям за волю України В.Крілю і С.Мандзюку встановлено на місці їх страти, де досі знаходився пам’ятний хрест.

Довідка УНІАН. 18 січня 1945 року співробітники НКВС за підтримку і допомогу загонам УПА стратили в центрі Тлумача (на території нинішньої середньої школи) працівника міліції, родом з села Горигляди, 23-річного В.Кріля та 19-річного стрільця УПА, пропагандиста, референта боївки “Голуба” Степана Мандзюка (псевдо “Аскольд”).