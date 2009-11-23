На "Луганськтепловозі" хочуть позбутися держави

23 листопада, на заводській площі холдингової компанії "Луганськтепловоз" відбувся мітинг працівників компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, близько двох тисяч заводчан висловили своє обурення відсутністю обіцяних замовлень з боку "Укрзалізниці" і 4-місячною затримкою зарплати.

Заводчани зажадали від Кабінету міністрів, Міністерства промислової політики України, "Укрзалізниці" провести конкурс із продажу повернутого державі пакету акцій підприємства у найкоротший термін.

Крім того, учасники мітингу у схваленому Зверненні до Кабміну, Мінпромполітики, "Укрзалізниці" вимагають забезпечити підприємство замовленням для українських залізниць, не допускати підвищення цін і тарифів без підвищення трудових доходів.

У випадку невиконання цих вимог і подальшого зниження рівня життя заводчани залишають за собою право розгорнути протестні акції проти порушення прав трудящих підприємства аж до використання конституційного права на організацію і проведення страйку.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-потягів.

Конкурс із використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ХК "Луганськтепловоз" ФДМ України оголосив 19 липня 2006 року, а 23 березня 2007 року визнав КК "Брянський машинобудівний завод" переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників "Лугансктепловоза" 13 квітня 2007 року.

5 листопада 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.