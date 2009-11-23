На "Луганськтепловозі" хочуть позбутися держави
Мітинговці навіть пригрозили страйком
23 листопада, на заводській площі холдингової компанії "Луганськтепловоз" відбувся мітинг працівників компанії.
Як передає кореспондент УНІАН, близько двох тисяч заводчан висловили своє обурення відсутністю обіцяних замовлень з боку "Укрзалізниці" і 4-місячною затримкою зарплати.
Заводчани зажадали від Кабінету міністрів, Міністерства промислової політики України, "Укрзалізниці" провести конкурс із продажу повернутого державі пакету акцій підприємства у найкоротший термін.
Крім того, учасники мітингу у схваленому Зверненні до Кабміну, Мінпромполітики, "Укрзалізниці" вимагають забезпечити підприємство замовленням для українських залізниць, не допускати підвищення цін і тарифів без підвищення трудових доходів.
У випадку невиконання цих вимог і подальшого зниження рівня життя заводчани залишають за собою право розгорнути протестні акції проти порушення прав трудящих підприємства аж до використання конституційного права на організацію і проведення страйку.
Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-потягів.
Конкурс із використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ХК "Луганськтепловоз" ФДМ України оголосив 19 липня 2006 року, а 23 березня 2007 року визнав КК "Брянський машинобудівний завод" переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників "Лугансктепловоза" 13 квітня 2007 року.
5 листопада 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку КК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.