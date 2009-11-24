ВООЗ про щеплення від свиного грипу: час казати "так" чи "ні"

Представники Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я вважають, що Україна на політичному рівні має ухвалити рішення про проведення вакцинації чи відмови від неї від каліфорнійського грипу.

Про це заявила заступник регіонального директора ЄРБ ВООЗ Ната МЕНАБДЕ під час зустрічі з керівництвом МОЗ, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

Н.МЕНАБДЕ висловила занепокоєння ситуацією, яка склалася в Україні з захворюваністю на грип A/H1N1, та відзначила оперативність, професіоналізм, з яким Україна вирішує проблеми. «У вас є бажання та вміння для мобілізації сил, аби тримати під контролем ситуацію. Ми вважаємо адекватними та правильними заходи, які вживає Україна в лікуванні хворих», - сказала вона. При цьому Н.МЕНАБДЕ зауважила, що з технічної точки зору ВООЗ даватиме рекомендації щодо необхідності вакцинації проти грипу A/H1N1 Каліфорнія.

Разом з тим, наголосила вона, Україна, як держава, повинна сама ухвалити рішення про доцільність чи недоцільність її проведення. За її словами, це має бути політичне рішення на рівні уряду, Президента, парламенту щодо захисту своїх громадян від пандемічного грипу. Крім того, за словами Н.МЕНАБДЕ, в державі має бути налагоджена система контролю за поствакцинальними реакціями та ускладненнями, приділено увагу лабораторній діагностиці.

На запитання, чи може Україна розраховувати на гуманітарну допомогу у разі ухвалення рішення про необхідність вакцинації, експерти ВООЗ наголосили, що це питання досить складне. Н. МЕНАБДЕ пояснила це тим, що будь-який виробник, чия вакцина поставлятиметься в Україну, хоче мати гарантії, що вакцина не буде дискредитована, як це сталося з гуманітарною допомогою минулого року, і не залишиться невикористаною на складах в той час, коли інші країні просять про допомогу.

За інформацією ВООЗ, на сьогодні в світі використано 65 млн. доз вакцин в 16 країнах.

Аби покращити ситуацію з інформування громадськості щодо ризиків, пов’язаних зі щепленнями та інфекційними хворобами, аби мати можливість зіставити ці ризики, представник ЮНІСЕФ в Україні Юкіе МОКУО запропонувала допомогу Україні з проведення інформаційної кампанії.

В свою чергу головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ, звертаючись до міжнародних експертів, наголосив, що Україна просить особливої рекомендаційної підтримки ВООЗ для ухвалення рішення в питанні вакцинації, аби унеможливити повторення ситуації, що мала місце в Краматорську, та яка кардинально змінила ставлення до імунопрофілактики в державі.

При цьому міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ подякував експертам Всесвітньої організації охорони здоров’я за оперативність надання консультативної допомоги. Він зазначив, що уряд цілодобово працював над вирішенням проблем, з якими зіткнулася країна в період спалаху грипу A/H1N1 Каліфорнія.