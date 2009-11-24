Призначено начальника податкової міліції Сумщини

Начальником податкової міліції Сумської області призначено полковника податкової міліції Бориса ЦАБІЄВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації у Сумській області, представив нового керівника особовому складу заступник начальника Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації (ДПА) України Олександр ПОПІВНЯК.

Колишнього керівника податкової міліції Сумської області – 46-річного Юрія МІЩЕНКА призначено на посаду помічника начальника податкової міліції ДПА України. Він керував Сумською податковою міліцією з жовтня 2008 року.

Довідка УНІАН. Б.ЦАБІЄВ закінчив Одеський національний університет ім. Мечникова за фахом правознавство. З 2008 року і до останнього призначення працював на керівних посадах податкової міліції ДПА в Одеській області і ДПА України.