Погода на завтра

25 листопада синоптики прогнозують мінливу хмарність на території України.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, невеликий дощ очікується в Карпатах та на Закарпатті, а вдень і в східній частині пройде помірний дощ (у північних і центральних областях вдень без істотних опадів).

Вночі та вранці у південній частині, центральних і східних областях місцями туман.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні Криму до 10°; вдень 4-9° тепла, у західних областях та на півдні країни подекуди 10-13°.

На Київщині утримається мінлива хмарність, вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 4-9°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.