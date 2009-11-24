Богатирьова думає, що під лівійські проекти Нафтогазу гроші знайдуться

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА впевнена, що НАК “Нафтогаз України” стане активним гравцем на нафтогазовому ринку Лівії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам у Тріполі, коментуючи свої зустрічі з керівництвом Лівії.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, головною темою її візиту до Лівії було обговорення питань безпекової політики, співпраці у торговельно-економічній сфері.

“Серед безпекових питань, безумовно, важливим є питання енергетичної безпеки. Україна, як ніяка інша країна, зацікавлена сьогодні у диверсифікації постачання енергоносіїв, і тому питання покращення взаємодії НАК “Нафтогаз” і відповідної лівійської структури були на порядку денному сьогоднішніх переговорів”, - наголосила секретар РНБО.

Говорячи про можливість видобутку Україною нафти на території Лівії, зокрема, на чотирьох ділянках, які були надані Україні у 2003 році, Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що на час виділення ділянок у Лівії ще не ліцензувалась сфера видобутку нафти і газу, а на сьогодні такий механізм запроваджено. “Тому сьогодні про ці чотири ділянки мова не йде. Можливо, ми зможемо говорити про одну ділянку, яку найближчим часом наші фахівці все ж таки узгодять щодо отримання ліцензії”, - наголосила вона.

“Сьогодні ми ведемо мову про те, щоб представництво “Нафтогазу” сьогодні мало можливість брати активну участь в аукціонах, які будуть відбуватись”, - сказала секретар РНБО. При цьому вона висловила переконання, що «Нафтогаз» буде спроможний виступати не лише активним учасником аукціонів та отримання ліцензій, а й активним учасником пропозицій з боку Української держави своїх можливостей для розвідувальних робіт, для розбудови інфраструктури, у тому числі по газовидобуванню».

Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що “Нафтогаз” за підтримки Української держави зможе успішно реалізовувати свої проекти на лівійському ринку. “Гроші будуть знаходитися, як тільки будуть стовідсотково опрацьовані проекти”, - сказала вона.

На її думку, якщо Україна буде допомагати, наприклад, у розбудові інфраструктури, країна буде отримувати преференції при видобутку нафти і газу або отримуватиме преференції при видачі ділянок для розробки.

Також секретар РНБО повідомила, що обговорювались питання військово-технічного співробітництва. Р.БОГАТИРЬОВА нагадала, що між урядом України та лівійською стороною була підписана угода про співпрацю у цій сфері. Сьогодні, за її словами, постало питання про практичне наповнення цієї угоди.

Р.БОГАТИРЬОВА повідомила, що представники оборонних відомств двох країн сьогодні ведуть відповідні переговори.

За її словами, також йшлося про співпрацю у космічній та авіаційній сферах.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що Україна знайшла підтримку Лівії по своїх пропозиціях щодо співпраці у цих сферах, і вже найближчим часом відбудуться зустрічі експертів з міністерств оборони та інших профільних відомств.

“Я переконана, що саме такий поштовх до активних двосторонніх відносин, починаючи з вищого політичного рівня і закінчуючи експертним рівнем, дасть можливість підійти до реалізації тих проектів, які були раніше не виконані між нашими країнами”, - наголосила вона.

“Без сумніву, без політичної волі, без політичної підтримки всередині кожної країни ці проекти швидко не зрушиш, і тому такі візити, як мій, є базою, для того, щоб активний діалог продовжувався між країнами”, - наголосила секретар РНБО.