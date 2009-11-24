У платіжному балансі України - дірка в майже 13 мільярдів

Дефіцит платіжного балансу України за січень-жовтень ц.р., за попередніми даними, склав 12,885 млрд. дол. порівняно з профіцитом 2,290 млрд. дол. роком раніше.

Про це сказано в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

За 10 місяців ц.р. дефіцит поточного рахунку склав 1,023 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 11,085 млрд. дол. за аналогічний період 2008 року. Дефіцит скоротився завдяки різкому скороченню негативного сальдо зовнішньоторговельного балансу в 7,4 рази - до 1,7 млрд. дол. проти 12,6 млрд. дол. у січні-жовтні 2008 року.

За січень-жовтень ц.р. від’ємне сальдо фінансового рахунку оцінене в 11,862 млрд. дол., тоді як за відповідний період 2008 року воно було позитивним – 13,375 млрд. дол.

У НБУ зазначають, що формування дефіциту фінрахунку цього року зумовлене низькими об`ємами притоку прямих іноземних інвестицій на рівні 4 млрд. дол., що в 2,3 рази менше січня-жовтня 2008 року, і лише частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектору новими залученнями.

За даними Нацбанку, в жовтні 2009 року від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу склало 0,691 млрд. дол. Поточний рахунок у жовтні другий місяць підряд був сформований з незначним профіцитом 87 млн. дол., а дефіцит фінансового рахунку зменшився майже вдвічі, порівняно з попереднім місяцем - до 778 млн. дол.

Дефіцит платіжного балансу в жовтні повністю профінансований за рахунок резервних активів, обсяг яких станом на 1 листопада 2009 року склав 27,7 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5,6 місяців майбутнього періоду.