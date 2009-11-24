В Києві завтра закриють рух на вул. Звіринецькій

25 листопада в Києві на вул. Звіринецькій на ділянці від вул. Соловцова до вул. Вільшанської буде закрито рух транспорту у денний час, з 8.00 до 17.00.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, обмеження руху пов’язано з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вказаній ділянці дороги.

Об’їзд транспорту буде організовано вулицею Тимірязєвською.

Роботи проводитиме комунальна корпорація «Київавтодор», яка просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтом доріг.