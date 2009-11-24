В Києві завтра закриють рух на вул. Звіринецькій
15:51, 24 листопада 2009Суспільство
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25 листопада в Києві на вул. Звіринецькій на ділянці від вул. Соловцова до вул. Вільшанської буде закрито рух транспорту у денний час, з 8.00 до 17.00.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, обмеження руху пов’язано з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вказаній ділянці дороги.
Об’їзд транспорту буде організовано вулицею Тимірязєвською.
Роботи проводитиме комунальна корпорація «Київавтодор», яка просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з ремонтом доріг.
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