Долар на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку операції щодо пари грн./дол. США відкрилися на рівні 8,08/8,11 грн./дол., і до 11:00 котирування зменшилися до 8,0702/8,0950 грн./дол. До 13:00 ціни знизилися до 8,0558/8,0800 грн./дол. і на момент закриття торгової сесії скоректувалися на 8,05/8,08 грн./дол.

Про це повідомляє компанія «Укрділінг».

Максимальний середній рівень становив 8,08/8,11 грн./дол. о 10:00, мінімальний середній – 8,05/8,06 грн./дол. о 15:20.

Національний банк України на ринок не виходив.

Російський рубль котирувався банками по 0,2800/0,2815 грн./рубль. Коливаючись впродовж дня, на час закриття рівень цін становив 0,2797/0,2810 грн./рубль. Торги євро стартували з позначок 12,0472/12,0920 грн./євро. До 11:00 спред розширився до 12,0000/12,1001 грн./євро, і на момент закриття котирування становили 12,0525/12,1030 грн./євро (максимальний середній курс було зафіксовано об 11:15 (12,0600/12,1082 грн./євро), а мінімальний середній – о 10:45 (12,0000/12,0871 грн./євро)).