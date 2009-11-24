В Івано-Франківську святкують 5-річчя Помаранчевої революції

Сьогодні в Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди 5-ої річниці Помаранчевої революції – Дня Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН сьогодні в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка зібралися учасники Помаранчевої революції, представники обласної влади, делегації з районів, студенти аби відзначити День Свободи. З привітанням про уроки революції і значення Дня свободи виступив голова Івано-Франківської обласної ради Ігор ОЛІЙНИК. За його словами, «головним надбанням Майдану 2004 року було об’єднання різних національностей в Україні, різних віросповідань до внутрішньої свободи і відчуття себе українським народом». «Це не була революція галичан проти луганчан, - наголосив промовець. – Це була революція за європейські цінності. Бо головним здобутком було відродження національної самосвідомості».

Голова облради закликав усіх «бути гідними ідеям Помаранчевої революції і обрати на другий термін Українського президента за кров’ю і духом», щоб не помилитися «з обранням керманича держави».

Народний депутат України від НУ-НС Зіновій ШКУТЯК у своєму виступі згадав всі події п’ятирічної давності і подякував всім тим, хто допомагав і підтримував боротьбу за ідеали свободи. «Особливо хочу подякувати киянам, які з перших днів гідно прийняли і допомагали івано-франківцям відстояти ідеали Майдану, - сказав народний депутат. – Нині ми маємо свободу слова. І зараз єдина цензура у ЗМІ – це совість журналіста». За його словами нині ми знову стоїмо перед вибором «бути чи не бути незалежній Україні». На його думку, «Майдан має стати не лише символом, а й уроком для усіх, хто прагне свободи».

Після урочистостей відбувся святковий концерт за участю відомих і аматорських майстрів сцени Прикарпаття. Завершив концерт Івано-Франківський гурт «Гринджоли», який спільно зі зведеним хором заспівав пісню «Нас багато – нас не подолати!», під час якої зал скандував «Ющенко! Ющенко!» і розмахував партійними прапорами.