Тенюх: морська піхота в Косовому підвищила авторитет країни

Командувач Військово-морських Сил Збройних Сил України адмірал Ігор ТЕНЮХ вважає, що морські піхотинці, які виконували завдання миротворчої місії у Косовому у складі спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат”, підняли авторитет Збройних Сил України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, адмірал зустрівся з морскими піхотинцями у кримському селищі Перевальне. Він привітав їх з успішним завершенням миротворчої місії та вручив відзнаки і нагороди.

За словами І.ТЕНЮХА, «кожного дня весь флот разом з рідними миротворців спостерігав за їхньою службою у Косовому. Я можу з гордістю сказати, що наша морська піхота підняла на найвищий рівень авторитет не тільки Військово-морських Сил, а Збройних Сил у цілому».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада поверненням до Криму другої групи українських морських піхотинців завершилася чергова ротація національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат”. Цей батальйон входив до складу багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР у Косовому.

Основу національного контингенту спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР у Косовому 12-ї ротації складав 1-й Феодосійський батальйон морської піхоти Центру військ берегової оборони ВМС України.