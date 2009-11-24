Новий НПЗ на заході України зможе приймати лівійську нафту

Україна опрацьовує питання про створення спільного підприємства з Лівією для розробки техніко-економічного обгрунтування будівництва нафтопереробного заводу на українській території, повідомив директор департаменту з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства палива і енергетики України Олексій НЕСТЕРЕНКО.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом, цього року, в Україні відбудеться спільне засідання української і лівійської частини робочої групи щодо подальших кроків цього інвестиційного проекту", - сказав він журналістам у Тріполі.

За його словами, українська частина робочої групи вже провела маркетингове дослідження з вибору майданчика будівництва нового НПЗ - "це район Бродів (Львівська обл.) і район порту Южний (Одеська обл.)".

Він також зазначив, що українська сторона вивчила різні маршрути постачання нафти на майбутній НПЗ: як безпосередньо лівійської, так і каспійської за схемами заміщення з портів в акваторії Чорного моря. Директор департаменту додав, що ці варіанти опрацювали як з погляду вартості доставки, так і з погляду якості сировини. За його словами, одержана оцінка – в межах 630 доларів за тонну на вході на підприємство - є прийнятною.

"Це нормальна ціна і на сьогодні, в принципі, економічно вигідна", - сказав він.

О.НЕСТЕРЕНКО уточнив, що потужність переробки майбутнього НПЗ становитиме 8-10 млн. тонн нафти на рік, глибина - 96%, а якість нафтопродуктів відповідатиме стандарту євро 5.

За його словами, першу чергу НПЗ планується ввести в дію впродовж п`яти років.