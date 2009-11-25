В Україні 191 монастир УПЦ МП

В Україні у складі УПЦ МП налічується 191 монастир, з який чоловічих 96 монастирів, жіночих – 95. Загалом в них мешкає 5103 представники чернецтва.

Як повідомляє сайт УПЦ, такі статистичні дані Української Православної Церкви за 2009 рік оприлюднив під час виступу на розширеному засіданні Священного Синоду, керуючий справами УПЦ архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН.

За його словами, кількість єпархій становить 44, кількість архієреїв – 64, з них правлячих 43, митрополитів – 12.

Станом на 1 січня 2009 року в Українській Православній Церкві налічувалося 11358 парафій, священнослужителів - 9573, з них священиків - 8938, дияконів – 635.

Духовних навчальних закладів діє 22, з них дві академії і 7 семінарій.

УПЦ видає 61 газету і 24 журнали. Водночас інтернет-видань налічується 170.

При цьому при храмах УПЦ діє близько 5 тисяч недільних шкіл.