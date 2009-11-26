На Прикарпатті перепоховали монахиню УГКЦ, яка загинула 1951 р.

25 листопада в селі Підмихайлівці Рогатинського району Івано-Франківської області перепоховали матір-ігуменю Моніку Полянську, яка загинула в мордовському таборі Дубравлаг у 1951 році.

Про це повідомили УНІАН у відділі внутрішньої політики Рогатинської райдержадміністрації.

У 1940-х роках в Підмихайлівцях був монастир сестер-василіян УГКЦ, які опікувалися дітьми-сиротами, проводили просвітницьку роботу серед місцевих людей, а в часи німецької окупації переховували єврейських жінок з дітьми та допомагали воякам УПА.

У 1945 році 60-річну матір-ігуменю та ще кількох монахинь НКВС заарештувало за співпрацю з УПА і вірність Українській греко-католицькій церкві. Після півторарічного ув’язнення у станіславській тюрмі місцем заслання стала Мордовія.

Перепоховали її на підмихайлівському цвинтарі, поряд з могилою батька монахині, який був місцевим священиком. У майбутньому тут планують встановити пам’ятник.

Нині проходить процес беатифікації Моніки Полянської.