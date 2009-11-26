Кабмін підвищив пенсії для шахтарів

Кабінет міністрів України сьогодні на своєму позачерговому засіданні прийняв рішення підвищити пенсії для шахтарів.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві праці та соціальної політики з посиланням на міністра Людмила ДЕНІСОВУ.

„У Законі „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, поданому Президентом і схваленому парламентом 6 листопада 2009 року, взагалі не передбачені видатки на реалізацію прийнятого з ініціативи уряду Закону „Про підвищення престижності шахтарської праці”. Аби не допустити зменшення рівня соціальної захищеності шахтарів, уряд і прийняв відповідну постанову”, - наголосила Л.ДЕНІСОВА.

За словами міністра, нині в Україні налічується 197 тис. пенсіонерів-шахтарів, з яких 30 тис. – отримують пенсію у мінімальних розмірах. Відповідно до прийнятої урядом постанови, вони отримають доплату у розмірі 225 грн.

„Тобто, мінімальна пенсія для пенсіонерів-шахтарів з 1 листопада становитиме 1719 гривень. Усі виплати будуть здійснені в грудні”, - підкреслила Л.ДЕНІСОВА.