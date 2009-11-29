Радіоактивні речовини потрапили до автомата з питною водою

Кілька десятків працівників атомної станції "Кайга" в Індії опромінилися питною водою з автомата, повідомила Індійська корпорація з атомної енергії.

Витоку радіації з реактора станції, розташованої в штаті Карнатака, не зафіксовано, загрози для довкілля й людей немає. Перевірка з`ясовує, як радіоактивний ізотоп водню тритій міг потрапити в автомат з питною водою, йдеться в поширеній компанією заяві директора станції "Кайга" Гупти.

Підвищений рівень радіоактивності у ряду співробітників був виявлений ще 25 листопада під час звичайної перевірки. "Подальше розслідування показало, що джерелом потрапляння тритію в організм стало вживання води з одного з автоматів, який виявився заражений. Автомат був ізольований і виведений з експлуатації", - повідомив директор.

За даними індійської преси, від радіації постраждали 55 осіб. Колишній голова Комісії з атомної енергії Індії Аніл Какодкар схарактеризував в ефірі приватного індійського інформаційного телеканалу інцидент як "шкідництво" з боку невідомого співробітника станції.

На АЕС "Кайга", нагадує РІА "Новости", введено в експлуатацію три енергоблоки потужністю 220 мегават, четвертий енергоблок планується ввести в експлуатацію найближчим часом.