П'ятеро мусульманських прочан померли від вірусу А/H1N1

П`ять мусульманських прочан померли від вірусу А/H1N1 на обрядових маршрутах хаджу, повідомляє в неділю еміратське інформаційне агентство ВАМ.

Захворювання вірусом грипу зареєстроване у 73 прочан. Померли в результаті зараження вірусом 5 чоловік. Міністерство охорони здоров`я країни не повідомляє про національності загиблих.

За його даними, смертність на обрядових маршрутах хаджу скоротилася цього року на 37% в порівнянні з минулим роком. Епідемічних захворювань не зафіксовано.

Хадж цього року здійснили, за даними організаторів, понад 2,3 мільйона прочан, зокрема приблизно 700 тисяч жителів Саудівської Аравії.