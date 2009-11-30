П'ятеро мусульманських прочан померли від вірусу А/H1N1
00:51, 30 листопада 2009Суспільство
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Захворювання зареєстроване у 73 прочан
П`ять мусульманських прочан померли від вірусу А/H1N1 на обрядових маршрутах хаджу, повідомляє в неділю еміратське інформаційне агентство ВАМ.
Захворювання вірусом грипу зареєстроване у 73 прочан. Померли в результаті зараження вірусом 5 чоловік. Міністерство охорони здоров`я країни не повідомляє про національності загиблих.
За його даними, смертність на обрядових маршрутах хаджу скоротилася цього року на 37% в порівнянні з минулим роком. Епідемічних захворювань не зафіксовано.
Хадж цього року здійснили, за даними організаторів, понад 2,3 мільйона прочан, зокрема приблизно 700 тисяч жителів Саудівської Аравії.
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