Сільські діти зможуть безплатно відвідувати оперний театр у Львові

З 1 грудня 2009 року, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької безплатно відвідуватимуть діти із сіл всіх районів Львівщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької спільно з управлінням у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про заходи щодо підтримки сільської молоді у Львівський області на 2009-2010 роки», розпочали благодійну акцію щодо залучення дітей та молоді пільгових категорій з сільської місцевості до надбання культурно-мистецької спадщини.

«1 грудня театр опери та балету відвідають 30 дітей з Жовківського району Львівщини, в подальшому планується, що протягом 2010 року театр зможуть безкоштовно відвідати діти зі всіх районів Львівської області», - зазначається у повідомленні прес-служби.