З Росії в Україну перекачували дизпаливо

Черговий трубопровід, яким з Росії в Україну перекачували дизельне пальне, знищили прикордонники Луганського загону.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, трубопровід був протягнутий через річку Велика Кам’янка з російського берега та вів до приватного помешкання 52-річного жителя села Нижня Герасимівка. На кінці труби було встановлено насос, а у самому подвір’ї стояв КамАЗ із двома тоннами солярки.

Прикордонники відділу «Краснодон» мали попередню інформацію про контрабандну діяльність жителя прикордоння, тож прибули до обійстя разом зі співробітниками податкової міліції. Чоловік дозволив оперативно-пошуковій групі оглянути садибу, однак пояснення щодо походження пального давати відмовився. У результаті КамАЗ із соляркою, оціненою у понад 17 тисяч гривень, було передано у податкову, а підпільний трубопровід спіткала доля його попередників: сегмент з українського боку залили бетоном та повідомили російським прикордонникам про залишки труби на суміжній стороні.