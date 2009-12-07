У центрі Львова горів театр
14:00, 07 грудня 2009Суспільство
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Пожежники гасили вогонь майже годину
У центрі Львова вчора увечері горіла будівля муніципального театру (колишній театр Прикарпатського військового округу) на вулиці Городоцькій, 36.
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України у Львівській області.
Пожежники гасили вогонь майже годину. Завдані збитки та причини пожежі встановлюються. Врятовано будівлю театру та майно на 50 млн. грн., зазначили в ГУ МНС.
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