Російська економіка випередить британську вже за три роки?

Бразильська і російська економіки обженуть британську вже в 2012 р. З таким прогнозом виступив впливовий дослідницький центр Великої Британії - Центр економічних і бізнес-досліджень (ЦЕБД).

Як наголошується в офіційному прес-релізі організації, лише чотири роки тому економіка Британії була 4-ою в світі за обсягом ВВП. Проте в 2006 р. її потіснив Китай, в 2008-му вперед вибилася Франція, а цього року - Італія. Тож нині британська господарка має лише сьоме місце, підрахували експерти.

Причому, враховуючи непогані темпи економічного зростання і зростання національних валют країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай), можна прогнозувати, що вже на 2012 р. економіки Бразилії та Росії обженуть британську економіку. У 2015-му до них приєднається й Індія. У разі подальшого зростання цін на сировинні активи до цього кола можуть також ввійти Канада та Австралія, зазначається в документі.

У результаті, наголошується в прес-релізі ЦЕБД, лише за одне десятиліття економіка Великої Британії вийде з десятки найбільших економік світу, "злетівши" з четвертого місця на десяте.

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