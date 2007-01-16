На полюванні з Кушнарьовим було близько 10 осіб

Народному депутату України Євгену КУШНАРЬОВУ, який сьогодні отримав вогнепальне поранення на полюванні в Ізюмському районі Харківщини, зроблено операцію і він знаходиться у реанімації.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної держадміністрації Олександр НЕЧИПОРЕНКО, Є.КУШНАРЬОВ отримав близько 14-ї години кульове поранення навиліт з гвинтівки типу «Сайга». «Операція закінчилася о 15.30 і зараз Євген КУШНАРЬОВ перебуває у реанімації», - сказав О.НЕЧИПОРЕНКО.

За словами керівника Центру громадських зв’язків УМВС України у Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, подія трапилася в мисливських угіддях Ізюмського району. Мисливці почали стріляти по дичині, під час чого Є.КУШНАРЬОВ отримав вогнепальне поранення в живіт і зараз знаходиться в районній лікарні. До лікарні він був доставлений мисливцями, які одночасно і повідомили про подію в правоохоронні органи.

Водночас, як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел в правоохоронних органах, Є.КУШНАРЬОВ перебував на полюванні в складі групи мисливців в кількості близько 10 осіб. Хто були ці люди, співрозмовник агентства не уточнив.