Вибух на ”Азовсталі”. Зі слів робітників, є людські жертви

23 березня о 20-55 в Маріуполі на металургійному комбінаті «Азовсталь» вибухнула доменна піч №3. Працюють пожежні і медики. До півночі, через три години після вибуху, довідатися про трагедію вдалося тільки те, що для надання допомоги постраждалим з міської лікарні направлено 11 бригад медиків. За непідтвердженою інформацією, зі слів робітників заводу, є людські жертви.

Черговий МНС в Маріуполі ніякої інформації не дає. Представників преси до місця аварії на територію заводу охорона не пропускає. До півночі, через три години після вибуху, над домною №3 продовжував інтенсивно валити густий дим і виривалися язики полум`я, осяваючи небо над Маріуполем.

Історична довідка:

Маріупольський металургійний завод «Азовсталь» стоїть на цікавому, з погляду історії, місці. У 1930-му році під час будівництва заводу «Азовсталь» місцевим краєзнавцем Г.Кравцем був виявлений унікальний пам`ятник археології епохи неоліту – Маріупольський могильник (в археології могильник – це комплекс поховань). Розміщувався він на Лівому березі річки Кальміус. У коридорі довжиною 28 метрів були поховані 122 стародавніх мисливці. Померлі лежали в три яруси, пересипані червоною охрою – символом життя. Біля похованих лежали їх знаряддя праці: наконечники стріл, кремнієві ножі, шліфовані сокири. Також були знайдені прикраси: ікла кабанів, дрібні намиста з перламутру і кісток, підвіски з мармуру і гірського кришталю.

Зразки предметів з могильника зберігаються в музеях Києва, Донецька, Маріуполя.