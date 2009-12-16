У Тимошенко назвали головну умову МВФ

Головною умовою виділення чергового траншу кредиту МВФ є розробка більш реального проекту бюджету на наступний рік.

Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Савченко в ефірі 5 каналу.

"Головна умова - зробити бюджет більш реальним, а значить більш жорстким", - сказав він.

"Зарплата, принаймні, працівників бюджетної сфери, має зростати у наступному році лише на рівні інфляції. Тобто реально це десь на 10-11%, а не більше, як це було передбачено", - зазначив чиновник.

"Бюджетний дефіцит має складати 3%, а з Нафтогазом - 4%, а не 6-7%, як це було заплановано", - заявив Савченко.

Він наголосив, що "вимоги нових соціальних законів ведуть не до зменшення бюджетного дефіциту, а до його суттєвого збільшення".

"Треба скорочувати бюджетний дефіцит. Треба подивитися на прогноз ВВП, який буде у наступному році менше, ніж очікують депутати, і коригувати наші витрати", - заявив заступник міністра.

"Ми чекаємо, що весною ми будемо мати більше надходжень до бюджету, і тоді зможемо переглянути цей бюджет і збільшити зарплату, соціальні виплати, але на базі реальних надходжень", - наголосив Савченко.

Як відомо, раніше прем`єр Юлія Тимошенко заявила, що уряд продовжує переговорний процес з МВФ про виділення четвертого траншу кредиту.

Українська правда