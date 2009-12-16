Ветслужба прогнозує скорочення імпорту м'яса

Державний комітет ветеринарної медицини України прогнозує, що за підсумками 2009 року імпорт м`ясної сировини до України скоротиться на 130 тис. тонн порівняно з 2008 роком і становитиме 400 тис. тонн, тоді як минулого року до України було імпортовано 530 тис. тонн м`яса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава комітету Петро ВЕРБИЦЬКИЙ.

За його словами, скоротити обсяги імпорту м`ясної сировини поточного року вдалося, зокрема, за рахунок зменшення кількості дозволів на імпорт. «Рішення уряду про порядок видачі дозволів дало можливість стримувати імпорт шляхом скорочення видачі дозволів (на ввезення м`ясної сировини до України – УНІАН)», – сказав П.ВЕРБИЦЬКИЙ.

Крім того, скороченню імпорту сприяло посилення лабораторного контролю м`ясної продукції. «Законодавство говорить про те, щоб ми робили стандартний контроль, а це просто візуальна оцінка продукції, а розширений контроль робили раз на квартал по окремих постачальниках продукції. Ми ввели стовідсотково розширений контроль на продукцію, яка, як ми вважаємо, має підвищений ризик, наприклад субпродукти», – сказав П.ВЕРБИЦЬКИЙ.

Він повідомив, що за підсумками таких перевірок закрито 16 підприємств, які мають європейські номери, через те, що в них було виявлено збудників інфекційних захворювань та інші порушення. Під час перевірок вилучено понад 1700 тонн неякісної продукції, яка зберігалася на складах, ще 4,6 тис. тонн продукції бути вилучено на м`ясокомбінатах і ринках.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», поточного року імпорт м`яса і субпродуктів до України може становити 280 тис. тонн, що майже вдвічі менше, ніж 2008 року.