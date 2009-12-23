Біля пам'ятника Бандері виявлено гранату

Повідомлення зі Львова

У Львові біля пам`ятника провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері виявлено ручну гранату. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, вчора увечері невідомий за телефоном оперативної служби "102" повідомив, що знайшов біля пам’ятника С.Бандері предмет, схожий на ручну гранату. На місце оперативно прибули основні підрозділи сил цивільної оборони міста. Експерти встановили, що вибухонебезпечний предмет є навчальною гранатою типу Ф-1. За фактом події проводиться розслідування.

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