Марія Бурмака під час зйомок зламала руку

Під час зйомок телепередачі відома українська виконавиця Марія Бурмака зламала руку. Про це повідомляє прес-служба співачки. «Я з дитинства люблю їздити на ковзанах, в мене це чудово виходить» – розповідає Марія. «Ковзанка не була вщент переповнена, якість льоду була відмінна. Але сталася прикра випадковість, зіштовхнулась з молодою парою. Наслідки – закритий перелом руки та змінений графік концертів. До речі, ми збирались знімати відео на нову пісню, на жаль, це все необхідно перенести. Сподіваюсь, що моя відсутність не буде довгою, хоча лікарі сказали: -- «У гіпсі рука повинна бути, щонайменше три тижні...»