На річках Карпатського регіону очiкується пiдйом води
14:54, 24 грудня 2009Суспільство
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Льодохід, льодові затори...
На річках Карпатського регіону очiкується пiдйом рiвнiв води.
Як повідомили УНІАН Укргідрометцентрі МНС, зокрема, 24-27 грудня продовжуватиметься розвиток тало-дощового паводку на річках Карпат із підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м, на нижніх ділянках Тиси та Латориці - на 3,0-3,5 м із виходом води на заплаву у пониззі Боржави, Латориці, Ужа.
На ділянці Днiстра Галич - ДнiстерГЕС очiкується пiдйом рiвнiв води на 1,2-1,7 м, льодохід, мiсцями можливе формування заторiв льоду з додатковим пiдйомом до 1 м.
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