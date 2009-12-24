На річках Карпатського регіону очiкується пiдйом води

На річках Карпатського регіону очiкується пiдйом рiвнiв води.

Як повідомили УНІАН Укргідрометцентрі МНС, зокрема, 24-27 грудня продовжуватиметься розвиток тало-дощового паводку на річках Карпат із підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м, на нижніх ділянках Тиси та Латориці - на 3,0-3,5 м із виходом води на заплаву у пониззі Боржави, Латориці, Ужа.

На ділянці Днiстра Галич - ДнiстерГЕС очiкується пiдйом рiвнiв води на 1,2-1,7 м, льодохід, мiсцями можливе формування заторiв льоду з додатковим пiдйомом до 1 м.