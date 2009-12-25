Суд розгляне позов про дві присяги уряду Тимошенко

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов адвоката Володимира ОЛЕНЦЕВИЧА про повторне приведення до присяги уряду, очолюваного Юлією ТИМОШЕНКО.

Як повідомив УНІАН В.ОЛЕНЦЕВИЧ, він одержав на руки рішення Окружного адмінсуду м. Києва від 16 грудня 2009 року про те, що 13 січня 2010 року суд розгляне його позов до Ю.ТИМОШЕНКО. Третьою стороною в цій справі є голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Адвокат додав, що 23 грудня 2009 року передав до суду клопотання з проханням заборонити 24-м членам уряду, призначеним Верховною Радою на посади в Кабінеті міністрів 18 грудня 2007 року, здійснювати повноваження до винесення ухвали щодо позову.

«Суд мав був протягом двох днів розглянути моє клопотання. Проте я досі не знаю, чи розглянув суд моє клопотання», - сказав В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня 2009 року Донецький окружний адмінсуд прийняв постанову про початок провадження за позовом В.ОЛЕНЦЕВИЧА «про визнання протиправними окремих дій прем`єр-міністра України ТИМОШЕНКО Юлії Володимирівни під час пленарного засідання Верховної Ради України 18 грудня 2007 року». Третьою особою у справі на боці відповідача суд визначив голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

У своєму позові він доводить, що на засіданні ВР 18 грудня 2007 року була порушена процедура прийняття присяги урядом на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО. Адвокат нагадав, що того дня в парламенті відбувалося голосування «в ручному режимі, і на підрахунок голосів необхідно було певний час, тому була оголошена перерва». Під час перерви Арсеній ЯЦЕНЮК, який на той момент був спікером Верховної Ради, запросив «майбутніх членів уряду до себе в кабінет, де вони підписали текст присяги про вступ на посади міністрів», стверджує В.ОЛЕНЦЕВИЧ. І додав, що після перерви в залі ВР оголошують результати голосування, «зачитують протокол про те, що обрані люди призначені на посади, але, щоб їм обійняти посаду, тобто, стати повноцінними членами уряду, вони мають скласти присягу». Після оголошення результатів, А.ЯЦЕНЮК підписує протокол про призначення, «і вже через 33 секунди оголошується про те, що присяга підписана кожним новопризначеним міністром», стверджує В.ОЛЕНЦЕВИЧ. «Тобто, в перерві, коли ще підраховувалися голоси, під час підписання присяги, вони (новий склад Кабміну – УНІАН) де-юре не були ще призначені на ці посади. І ЯЦЕНЮК прийшов після перерви в зал засідання Верховної Ради на оголошення результатів голосування з уже підписаною присягою всіма новими членами уряду», - пояснив адвокат, підкресливши, що навіть за тимчасовим проміжком ясно, що була порушена процедура цього заходу. Крім того, на момент вступу на посаду кожного нового міністра мають бути підписані заяви про складання з себе повноважень попереднім урядом, очолюваним В.ЯНУКОВИЧЕМ, уточнив В.ОЛЕНЦЕВІЧ.

У зв`язку з цим адвокат попросив суд визнати такими, що не склали присягу всіх членів уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Одночасно адвокат просить суд визнати такими, що обіймають посаду членів попереднього уряду, прем`єр-міністром якого був В.ЯНУКОВИЧ.

Далі в позові адвокат просить суд зобов`язати В.ЛИТВИНА провести засідання Верховної Ради, на якому провести відповідно до всіх вимог процедуру приведення присяги членами уряду Ю.ТИМОШЕНКО, зачитування присяги прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО, а також процедуру підписання тексту присяги кожним членом даного Кабінету міністрів.

В.ОЛЕНЦЕВІЧ у позові наполягає, що тільки після повторного приведення до присяги уряду В.ЛИТВИН має зробити заяву в парламенті про припинення повноважень уряду В.ЯНУКОВИЧА і вступі на посаду уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

На засіданні 16 листопада 2009 року Донецький адмінсуд передав позов про повторне приведення до присяги уряду Ю.ТИМОШЕНКО на розгляд Окружного адміністративного суду м. Києва.